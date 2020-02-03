В «Слуге народа» оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что депутат Евгений Брагар формально ничего не нарушил, предложив пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.

По его словам, замглавы фракции Евгения Кравчук ранее принесла извинения за высказывания Брагара.

Корниенко отметил, что внутри фракции уже третий день обсуждается вопрос возможных санкций по отношению к депутату.

«Сегодня вечером будет малая фракция, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения, потому что формально Евгений ничего не нарушил», — сказал парламентарий.

Ранее Брагар в эфире украинского телеканала прокомментировал жалобу пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине. Депутат порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.

Позже он принёс извинения за свои высказывания.