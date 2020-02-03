В «Слуге народа» оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ

Короткая ссылка
Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что депутат Евгений Брагар формально ничего не нарушил, предложив пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
В «Слуге народа» оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ
  • © wikimedia

По его словам, замглавы фракции Евгения Кравчук ранее принесла извинения за высказывания Брагара.

Корниенко отметил, что внутри фракции уже третий день обсуждается вопрос возможных санкций по отношению к депутату.

«Сегодня вечером будет малая фракция, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения, потому что формально Евгений ничего не нарушил», — сказал парламентарий.

Ранее Брагар в эфире украинского телеканала прокомментировал жалобу пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине. Депутат порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.

Позже он принёс извинения за свои высказывания. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить