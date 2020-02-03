В «Слуге народа» оценили идею депутата продать пса для оплаты ЖКХ
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По его словам, замглавы фракции Евгения Кравчук ранее принесла извинения за высказывания Брагара.
Корниенко отметил, что внутри фракции уже третий день обсуждается вопрос возможных санкций по отношению к депутату.
«Сегодня вечером будет малая фракция, и там пообсуждаем. Это нормальный процесс принятия непростого решения, потому что формально Евгений ничего не нарушил», — сказал парламентарий.
Ранее Брагар в эфире украинского телеканала прокомментировал жалобу пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине. Депутат порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.
Позже он принёс извинения за свои высказывания.