Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку для оплаты услуг ЖКХ

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Депутат Рады предложил пенсионерке продать собаку для оплаты услуг ЖКХ
  • © wikimedia

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина»

Парламентария попросили прокомментировать жалобу украинской пенсионерки на то, что счета за коммунальные услуги сравнялись с размером пенсии на Украине.

Депутат рассказал, что встречал женщину, которая хотела получить субсидию, имея несколько квартир.

По его словам, «нужно смотреть, что там за имущество».

«Если есть собака элитной породы во дворе, то она может её продать в любой момент и спокойно заплатить (по счетам)», — сказал он.

Позже Грабар в соцсетях извинился перед теми, кого оскорбили его слова. Он заявил, что является новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы.

«Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни», — заявил он.

В конце декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить