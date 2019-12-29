Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что власти 20 украинских городов поддержали инициативу правительства о корректировке тарифов на тепло, что позволит снизить их для населения в декабре на 30%.

«К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов... Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло», — написал Гончарук на странице в Facebook.

По его словам, данный шаг позволит уменьшить стоимость теплоснабжения для украинцев.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский рассказал о способе уменьшения тарифов на отопление почти вполовину.