Гончарук объявил о снижении тарифов на отопление в 20 городах Украины
- РИА Новости
«К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов... Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло», — написал Гончарук на странице в Facebook.
По его словам, данный шаг позволит уменьшить стоимость теплоснабжения для украинцев.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский рассказал о способе уменьшения тарифов на отопление почти вполовину.