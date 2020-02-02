Тимошенко опубликовала «объявление о продаже» партии Зеленского
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Таким образом она прокомментировала заявление депутата Верховной рады от «Слуги народа» Евгения Брагара, посоветовавшего пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за услуги ЖКХ.
«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала Тимошенко.
По словам политика, заявление Брагара является «позором и стыдом».
Ранее Брагар, комментируя жалобу украинской пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине, посоветовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.
Позже он извинился за своё заявление, объяснив, что «хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни».