Тимошенко опубликовала «объявление о продаже» партии Зеленского

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своём Facebook опубликовала «объявление о продаже» депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Таким образом она прокомментировала заявление депутата Верховной рады от «Слуги народа» Евгения Брагара, посоветовавшего пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за услуги ЖКХ.

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала Тимошенко.

По словам политика, заявление Брагара является «позором и стыдом».

Ранее Брагар, комментируя жалобу украинской пенсионерки на стоимость коммунальных услуг на Украине, посоветовал женщине продать собаку элитной породы, если она у неё есть, и оплатить услуги ЖКХ.

Позже он извинился за своё заявление, объяснив, что «хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни».