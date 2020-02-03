Вышинский прокомментировал реакцию ПАСЕ на ситуацию со Sputnik Эстония

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский оценил реакцию ПАСЕ на вопросы, связанные со Sputnik Эстония.

По его словам, ПАСЕ «с прохладцей» восприняла вопросы, поднятые российской делегацией, и отметил, что разочарован реакцией Европы на проблемы свободы слова и права на профессию.

«У меня исчезли последние иллюзии, которые были связаны с тем, что мне казалось, что есть какой-то здравый смысл... что там есть вещи, о которых будут говорить серьёзно, о ценностях, о свободе слова, о праве на профессию и так далее. Честно говоря, я, конечно, слегка разочарован тем, как реагировали на наши слова», — цитирует РИА Новости слова Вышинского.

Он предположил, что в Европе оценивают ситуацию как часть большой политики, а не просто как прихоть эстонских властей.

1 января Sputnik Эстония перешло на работу в чрезвычайном режиме.

Сотрудники агентства были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования.