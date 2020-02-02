На Украине рассказали о планах Турции выделить $50 млн на нужды ВСУ
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«В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 млн турецких лир», — цитирует «Укринформ» Сибигу.
Отмечается, что также будут подписаны документы по вопросам сотрудничества в миграционной сфере, планируется подписание документа о взаимодействии чрезвычайных служб.
Ранее стало известно, что Эрдоган намерен посетить Украину 3 февраля.