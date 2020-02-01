Зеленский и Эрдоган проведут встречу на Украине
- Reuters
«3 февраля Украину посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган», — указано в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита Эрдогана состоится двухсторонняя встреча глав двух стран, а также пройдёт заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Во время переговоров президенты обсудят пути углубления стратегического сотрудничества по всем направлениям.
Ранее в администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган совершит визит на Украину.