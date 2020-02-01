Зеленский и Эрдоган проведут встречу на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля совершит визит на Украину и встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Зеленский и Эрдоган проведут встречу на Украине
  • Reuters

«3 февраля Украину посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган», — указано в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Эрдогана состоится двухсторонняя встреча глав двух стран, а также пройдёт заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Во время переговоров президенты обсудят пути углубления стратегического сотрудничества по всем направлениям.

Ранее в администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган совершит визит на Украину.

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