Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину 3 февраля, сообщили в администрации турецкого лидера.
Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля
  • Reuters

«Наш президент планирует визит на Украину 3 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.

Программа визита будет объявлена позднее.

В ноябре Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались вопросы подготовки соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Летом 2019 года Зеленский посетил Анкару и пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

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