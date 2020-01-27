Эрдоган совершит визит на Украину 3 февраля
- Reuters
«Наш президент планирует визит на Украину 3 февраля», — приводит сообщение РИА Новости.
Программа визита будет объявлена позднее.
В ноябре Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались вопросы подготовки соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Летом 2019 года Зеленский посетил Анкару и пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.