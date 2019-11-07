Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Украинский и турецкий лидеры Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.

«Во время разговора было обсуждено состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции», — говорится в сообщении.

Стороны отметили обоюдный настрой «на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес».

«Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — указывается в заявлении.

Эрдоган, как подчёркивается, отметил неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Он также приветствовал шаги главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации в Донбассе», — сообщили в пресс-службе.

В начале августа Зеленский во время своего визита в Анкару пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Донбассе.

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