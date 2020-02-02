Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Короткая ссылка
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
  • РИА Новости

«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», — сказал он.

Также он считает, что местные олигархи в разных частях Украины «обросли деньгами и частными армиями».

«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в ещё пять Украин», — цитирует его РИА Новости.

В июле 2019 года Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Верховную раду Украины в пользу политической силы президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков позже заявил, что это была личная позиция Саакашвили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить