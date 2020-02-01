Визовые ограничения США для граждан Киргизии не коснутся туристов

Визовые ограничения для граждан Киргизии, которые собираются поехать в США не коснутся туристов, бизнесменов, рабочих и студентов.

«Это не полный запрет на выдачу виз. Мы продолжим выдавать визы туристам, бизнесменам, рабочим и студентам. Мы не отменяли никаких виз на основании этих ограничений: если у вас уже есть виза, вы можете поехать в США», — приводит РИА Новости слова американского посла в Бишкеке Дональда Лу.

Он отметил, что ограничения касаются только мигрантов и участников визовой лотереи грин-карт из Киргизии.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты ограничат поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи из-за ситуации с обеспечением безопасности в этих странах.

Граждане Киргизии, Нигерии, Эритреи и Мьянмы не смогут подавать заявления на получение визы для иммиграции в США. Гражданам Танзании и Судана будет запрещено участвовать в визовой лотерее.

С 24 января в Соединённых Штатах вступили в силу новые визовые ограничения на «родильный туризм».