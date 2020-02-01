США введут ограничения на поездки для шести стран

Соединённые Штаты ограничат поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи из-за ситуации с обеспечением безопасности в этих странах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

«Президент США сегодня подписывает указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи. Это связано с тем, как в этих странах занимаются вопросами обеспечения безопасности», — заявил он.

Как уточняется, граждане Киргизии, Нигерии, Эритреи и Мьянмы не смогут подавать заявления на получение визы для иммиграции в США. Гражданам Танзании и Судана будет запрещено участвовать в визовой лотерее.

С 24 января в Соединённых Штатах вступили в силу новые визовые ограничения на «родильный туризм».