Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем в связи с коронавирусом

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Узбекистан с 1 февраля принял решение приостановить авиасообщение с Китаем из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минтранса.

«Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии», — сообщил представитель ведомства.

Он также рассказал, что 29 января по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи со вспышкой нового типа коронавируса.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, оценил ситуацию с коронавирусом в беседе с ФАН.

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