Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Как он сказал РИА Новости, подобные высказывания оскорбляют память тех, кто погиб ради победы в борьбе с фашистской Германией.

«Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — отметил Горбачёв.

По словам экс-главы СССР, необходимо воздать должное тем, кто пострадал в борьбе с фашизмом, и это особенно важно сделать накануне 75-летия победы во Второй мировой войне.

«Лучшим ответом будет воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с высказываниями Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны.

28 января украинский лидер в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.