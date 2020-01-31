Казахстан усиливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса

В Казахстане усилен санитарный контроль на государственных границах и в аэропортах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

«В связи с объявлением ВОЗ уже нового уровня чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения введены дополнительные меры. В первую очередь с сегодняшнего дня Министерство здравоохранения Казахстана обеспечивает усиленный санитарный пропускной контроль на всех пунктах пропуска государственной границы не только с Китаем, но и с другими государствами», — приводит Tengrinews.kz его слова.

Биртанов уточнил, что дополнительные меры вводятся также в аэропортах и на морских границах Казахстана.

Ранее сообщалось, что с 3 февраля Казахстан приостанавливает воздушное сообщение с Китаем. С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки, с 1 февраля будет остановлено движение пассажирских поездов между Казахстаном и Китаем.