Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Власти Казахстана приняли решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в качестве дополнительной защитной меры по недопущению распространения коронавируса.

«Приостановлена выдача виз гражданам КНР», — говорится в сообщении на сайте правительства.

С 3 февраля Казахстан также приостанавливает воздушное сообщение с Китаем. С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки, с 1 февраля будет остановлено движение пассажирских поездов между Казахстаном и Китаем.

Ранее в МИД Турции заявили о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса.