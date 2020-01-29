Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

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Власти Казахстана приняли решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в качестве дополнительной защитной меры по недопущению распространения коронавируса.
Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая
  • ©government.kz

«Приостановлена выдача виз гражданам КНР», — говорится в сообщении на сайте правительства.

С 3 февраля Казахстан также приостанавливает воздушное сообщение с Китаем. С 29 января приостановлены пассажирские автобусные перевозки, с 1 февраля будет остановлено движение пассажирских поездов между Казахстаном и Китаем. 

Ранее в МИД Турции заявили о начале эвакуации турецких граждан из китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса.

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