В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
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Так он прокомментировал сообщения о закупке нефти Минском в Норвегии.

«Это вопрос экономической, скажем так, целесообразности. Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов. Здесь речь идёт о чистой экономике, о чистой коммерческой выгоде», — сообщил Песков.

20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки.

26 января сообщалось, что на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» прибыла первая часть партии норвежской нефти — около 3,5 тыс. тонн.

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