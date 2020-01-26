В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» прибыла первая часть партии норвежской нефти — около 3,5 тыс. тонн. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию «Новополоцк» прибыл состав из 59 цистерн общим объёмом около 3,5 тыс. тонн. Полностью вся партия норвежской нефти, доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель», — сказал Тищенко ТАСС.

20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки.

Также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявление Кариньша.