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В Госдуме оценили сообщение об истощении газовых месторождений Украины

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT сообщение компании «Укргаздобыча» об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.
В Госдуме оценили сообщение об истощении газовых месторождений Украины
  • РИА Новости

«Самое главное, что эта ситуация была прогнозируемой. Когда наши украинские коллеги говорили, что обойдутся без посторонней помощи, это был блеф, ориентированный на местных жителей. Сейчас становится понятно, что этот сезон без закупки газа Украина не выдержит», — сказал депутат.

Ананских также отметил, что Киеву необходимо перейти к диалогу с Россией по газовому вопросу.

«Думаю, что им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле. Но если на Украине много денег, они могут закупать его и в других местах», — заключил он.

Ранее компания «Укргаздобыча» рассказала об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

Отмечается, что компания активно инвестирует в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение запасов.

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