На Украине заявили, что коронавирус не угрожает стране

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что новый коронавирус не представляет угрозы для страны.

«Причин бояться инфицирования этим вирусом на данный момент нет. ВОЗ продолжает не предоставлять рекомендации по усилению эпидрежима», — приводит УНИАН его слова.

При этом он отметил, что Минздрав Украины принял решение усилить профилактические меры в отношении путешественников, вернувшихся из Китая, начиная с 1 января.

Ранее стало известно, что комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.