На Украине заявили, что коронавирус не угрожает стране
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- globallookpress.com
«Причин бояться инфицирования этим вирусом на данный момент нет. ВОЗ продолжает не предоставлять рекомендации по усилению эпидрежима», — приводит УНИАН его слова.
При этом он отметил, что Минздрав Украины принял решение усилить профилактические меры в отношении путешественников, вернувшихся из Китая, начиная с 1 января.
Ранее стало известно, что комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.