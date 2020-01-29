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На Украине заявили, что коронавирус не угрожает стране

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Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что новый коронавирус не представляет угрозы для страны.
На Украине заявили, что коронавирус не угрожает стране
  • © Xiong Qi/Xinhua
  • globallookpress.com

«Причин бояться инфицирования этим вирусом на данный момент нет. ВОЗ продолжает не предоставлять рекомендации по усилению эпидрежима», — приводит УНИАН его слова.

При этом он отметил, что Минздрав Украины принял решение усилить профилактические меры в отношении путешественников, вернувшихся из Китая, начиная с 1 января.

Ранее стало известно, что комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

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