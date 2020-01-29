В Таджикистане умерла старейшая женщина в мире

В Таджикистане в возрасте 126 лет умерла старейшая женщина в мире, жительница Аштского района Фотима Мирзокулова, которая родилась 13 марта 1893 года.

Как сообщает администрация Аштского района, женщина скончалась 25 января.

У Мирзокуловой остались восемь детей и 200 внуков, правнуков и праправнуков.

По информации местного издания Asia-Plus, на прощание с ней пришли все местные жители, включая заместителя председателя района и председателя совета ветеранов.

По словам её дочери, Мирзокулова «никогда не болела и не переживала по пустякам».

Daily Mail отмечает, что Фотима Мирзокулова, видимо, была старейшей женщиной в мире, так как японской долгожительнице Канэ Танаке, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса, сейчас 117 лет.

30 октября 2019 года в возрасте 123 лет умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.