Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева

Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева, проживавшая в Красноярском районе Астраханской области, умерла в возрасте 123 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Красноярского района Нургали Байтемирова.

«Танзиля Бисембеева умерла, её похоронили, ей было почти 124 года», — заявил Байтемиров.

По его словам, Бисембееву уважали и любили, её «провожали в последний путь всем селом».

Брат долгожительницы Шинтас Бисембеев заявил, что «в последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала и больше лежала». По его словам, женщина была похоронена 26 октября.

Согласно данным Книги рекордов России, Бисембееву признали самым пожилым человеком в стране 21 января 2019 года.

В январе в Чечне в возрасте 130 лет скончалась самая пожилая россиянка Кока Истамбулова.