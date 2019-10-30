Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева

Короткая ссылка
Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева, проживавшая в Красноярском районе Астраханской области, умерла в возрасте 123 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Красноярского района Нургали Байтемирова.
Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева
  • © Книга рекордов России

«Танзиля Бисембеева умерла, её похоронили, ей было почти 124 года», — заявил Байтемиров.

По его словам, Бисембееву уважали и любили, её «провожали в последний путь всем селом».

Брат долгожительницы Шинтас Бисембеев заявил, что «в последнее время она уже не выходила на улицу, мало разговаривала и больше лежала». По его словам, женщина была похоронена 26 октября.

Согласно данным Книги рекордов России, Бисембееву признали самым пожилым человеком в стране 21 января 2019 года.

В январе в Чечне в возрасте 130 лет скончалась самая пожилая россиянка Кока Истамбулова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить