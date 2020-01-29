Медведчук рассказал об идее парламентского диалога в нормандском формате

Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал подробности организации парламентской встречи представителей государств нормандского формата.

«Диалог ради мира: Украина, Россия, Германия, Франция. Поэтому следующую встречу мы будем презентовать Государственной думе, и после этого будет общая встреча делегаций парламента, которые поддержат эту инициативу, направленную на мирное урегулирование на Донбассе, в Страсбурге: делегаций всех четырёх парламентов, которые и представляют собой парламентское измерение нормандского формата», — приводит «112 Украина» его слова.

Целью такой встречи, по мнению политика, должно стать оказание содействия главам государств нормандского формата.

Ранее Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.