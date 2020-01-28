В Госдуме оценили слова Зеленского о виновных в начале Второй мировой

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «сговор тоталитарных режимов» привёл к началу Второй мировой войны.
В Госдуме оценили слова Зеленского о виновных в начале Второй мировой
  • РИА Новости

Новиков назвал такую позицию «оскорбительной и вызывающей у любого нормального человека категорическую неприязнь».

«Очень печально, что Зеленский, являющийся президентом Украины, которая сама серьёзно пострадала от гитлеровского нашествия, пытается продвигать общественному мнению вещи, ничего не имеющие (общего. — RT) с реальной историей, с реальными фактами», — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, это «элементарная человеческая подлость» по отношению к прошлому и к поколениям, которые погибли, «защищая нашу общую родину».

Ранее Зеленский заявил, что «сговор тоталитарных режимов» привёл к началу Второй мировой войны и проведению холокоста.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Москва категорически не согласна с высказываниями Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой.

По его словам, эта позиция оскорбительна для десятков миллионов граждан стран СНГ, чьи родные отдали свои жизни за освобождение Европы от фашизма.

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