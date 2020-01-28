В Госдуме назвали истерией заявление о «переписывании» Россией истории

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия якобы пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
В Госдуме назвали истерией заявление о «переписывании» Россией истории
  • © Günter Gollnick
  • globallookpress.com

«Россия не будет оставлять без внимания подобные заявления и, без сомнения, станет реагировать на подобные выпады... Страны Балтии, равно как и Польша, были освобождены от нацистов именно советскими войсками. Сохранили свою инфраструктуру и памятники архитектуры в том числе и благодаря тому, что советское командование предприняло все усилия для взятия городов без их тотального разрушения», — отметил Бальбек.

По его мнению, в сегодняшней Польше и Эстонии «свирепствует какая-то истерия», касающаяся событий Второй мировой войны.

«И некоторые политики пытаются сделать себе на этом определённый популистский капитал», — заключил парламентарий.

Ранее Пыллуаас в преддверии встречи с военнослужащими Вооружённых сил Польши заявил, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».

Он подчеркнул, что Эстония и Польша остаются верными союзниками в НАТО и Евросоюзе и разделяют взгляды на исторические события и угрозы безопасности в современном мире.

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