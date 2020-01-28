В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».

«Самое главное то, что чем ближе великая дата 9 мая, 75 лет Победы над фашистской Германией, всё больше и больше будем слышать заявлений от тех руководителей, которые выполняют заказ по дискредитации Советского Союза и советского солдата… Чем кощунственнее ложь, тем она больше распространяется по различным информационным каналам, и мы к этому должны быть готовы и противостоять», — подчеркнул Водолацкий.

Ранее Пыллуаас в преддверии встречи с военнослужащими Вооружённых сил Польши заявил, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».

Он подчеркнул, что Эстония и Польша остаются верными союзниками в НАТО и Евросоюзе и разделяют взгляды на исторические события и угрозы безопасности в современном мире.