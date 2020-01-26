Пушков оценил слова Кравчука о способах «возвращения Крыма и Донбасса»

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «способах возвращения» под контроль Украины Крыма и Донбасса.
Пушков оценил слова Кравчука о способах «возвращения Крыма и Донбасса»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Никаких «способов» возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о «системной работе» не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет», — написал он в Twitter.

По словам Пушкова, вместо конкретных предложений Кравчук использует «невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики».

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал это заявление.

По его мнению, украинские политики «подыгрывают друг другу и гражданам страны» из-за страха, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

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