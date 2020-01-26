Пушков оценил слова Кравчука о способах «возвращения Крыма и Донбасса»
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- РИА Новости
«Никаких «способов» возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о «системной работе» не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет», — написал он в Twitter.
По словам Пушкова, вместо конкретных предложений Кравчук использует «невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики».
Ранее Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал это заявление.
По его мнению, украинские политики «подыгрывают друг другу и гражданам страны» из-за страха, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.