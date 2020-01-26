В Совфеде оценили слова Кравчука о «возвращении Крыма и Донбасса»
- РИА Новости
«Эта тема постоянно присутствует в украинской политике. Украинские политики просто подыгрывают друг другу и гражданам страны. Кроме того, есть элементарный страх говорить правду, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Страх перед украинскими националистами. Они запугали весь народ и даже верхушку украинского сообщества», — считает Цеков.
Сенатор отметил, что «подобные разговоры мы будем слышать на протяжении ближайших десяти лет».
«Может быть, когда поменяется верхушка украинского сообщества, эта тема уйдёт на второй план», — добавил он.
Ранее Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса. По его словам, Донбасс может вернуться под украинский контроль «самостоятельно».