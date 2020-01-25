В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Для корректировки огня по ДНР боевиками 10-й бригады применялся беспилотный летательный аппарат типа Skywalker. Данный БПЛА был своевременно обнаружен... Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, а аппарат успешно приземлён на нашей территории», — указывается в заявлении.

Отмечается, что информация с флеш-накопителя беспилотника изучается профильными специалистами. Позднее она будет передана в Генеральную прокуратуру ДНР.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.