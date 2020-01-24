В Казахстане рассказали о ходе проверки Bek Air

Начальник департамента летной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана» Линда Орледи сообщила, что в результате проверки практически на всех бортах самолётов авиакомпании Bek Air обнаружены протечки масла двигателей.

Об этом информирует Sputnik Казахстан.

«Что касается Bek Air, то мы не нашли таких реестров о случаях фиксации протечек. Эти протечки были настолько обширны, что наши инспекторы обнаруживали тазы практически под каждым судом Bek Air. И здесь отсутствовали документы о наличии протечек», — заявила Орледи.

Как сообщает издание, также кабина пилотов, защищённая многослойным стеклом, имела отслоение стекла, о чём не было никаких документов. Замены требовали и панели багажных отсеков и шины колёс самолетов. Как уточняется, по шинам техинспекторы тоже не обнаружили документов о сроках лимитов износа.

Также сообщается, что «на борту, потерпевшем крушение в Алматы 27 декабря, были обнаружены вмятины на боковых панелях лайнера, протечка на взлётно-посадочную полосу и множественные повреждения носового обтекателя, за которым находится радар».

Отмечается, что авиационная администрация Казахстана завершит проверку 26 января, а проверка транспортной прокуратуры продлится до 10 февраля.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании Bek Air при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек.