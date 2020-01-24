В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам представителя ЛНР, дрон следил за передвижением патрулей наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у села Новокиевка.

«21 января в районе населённого пункта Новокиевка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения вооружённых формирований Украины», — рассказал Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за 2019 год.