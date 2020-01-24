В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ.
В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам представителя ЛНР, дрон следил за передвижением патрулей наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у села Новокиевка. 

«21 января в районе населённого пункта Новокиевка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения вооружённых формирований Украины», — рассказал Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за 2019 год.

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