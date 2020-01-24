В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
По словам представителя ЛНР, дрон следил за передвижением патрулей наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у села Новокиевка.
«21 января в районе населённого пункта Новокиевка был сбит беспилотный летательный аппарат противника, который пытался вести воздушную разведку. Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движения автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения вооружённых формирований Украины», — рассказал Осадчий.
Ранее в ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за 2019 год.