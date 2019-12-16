В ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за год

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В пресс-службе управления оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что за год ополченцам удалось сбить более 50 беспилотников ВСУ.
В ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Только за 2019 год Народной милицией ЛНР уничтожено свыше 50 украинских ударных и разведывательных БПЛА, что демонстрирует эффективность разработанных в республике средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT)», — указывается в заявлении.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ и националисты устроили перестрелку в районе Станицы Луганской.

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