В ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за год

В пресс-службе управления оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что за год ополченцам удалось сбить более 50 беспилотников ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Только за 2019 год Народной милицией ЛНР уничтожено свыше 50 украинских ударных и разведывательных БПЛА, что демонстрирует эффективность разработанных в республике средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT)», — указывается в заявлении.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ и националисты устроили перестрелку в районе Станицы Луганской.