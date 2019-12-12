В ЛНР заявили о столкновениях военных ВСУ с националистами
- © Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатомётов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в районе населённого пункта станица Луганская», — сказал он.
Офицер пресс-службы уточнил, что информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о столкновениях украинских военных с националистами.