В ЛНР заявили о столкновениях военных ВСУ с националистами

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ и националисты устроили перестрелку в районе станицы Луганской.
В ЛНР заявили о столкновениях военных ВСУ с националистами
  • © Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«10 декабря отмечается взаимный обстрел с применением гранатомётов и стрелкового оружия между военнослужащими 46-й бригады и националистами в районе населённого пункта станица Луганская», — сказал он.

Офицер пресс-службы уточнил, что информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее Управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о столкновениях украинских военных с националистами.

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