В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Вчера в районе населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа Fantom, принадлежащий 93-й бригаде ВСУ, который вёл воздушную разведку», — заявил он.

По его словам, в настоящий момент специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флеш-накопителе фото- и видеозаписи.

Ранее в ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за 2019 год.