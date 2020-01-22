В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Короткая ссылка
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили беспилотник ВСУ.
В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
  • © Yves Choquette
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Вчера в районе населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа Fantom, принадлежащий 93-й бригаде ВСУ, который вёл воздушную разведку», — заявил он.

По его словам, в настоящий момент специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флеш-накопителе фото- и видеозаписи.

Ранее в ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за 2019 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить