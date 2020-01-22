В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Вчера в районе населённого пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа Fantom, принадлежащий 93-й бригаде ВСУ, который вёл воздушную разведку», — заявил он.
По его словам, в настоящий момент специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флеш-накопителе фото- и видеозаписи.
Ранее в ЛНР заявили об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ за 2019 год.