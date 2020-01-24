На Украине заявили о запуске «виртуального реверса» газа из Польши

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.
На Украине заявили о запуске «виртуального реверса» газа из Польши
  • Reuters

«Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — сообщил он в Facebook.

Макогон пояснил, что «виртуальный реверс» — процесс обмена газом между операторами ГТС, когда не происходит физической прокачки газа через границу.

«Скажем, если есть заявка на транзит газа из России в Польшу в объёме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объёме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб. м», — написал он.

По словам Макогона, такие действия сократят издержки на прокачку газа.

В декабре 2019 года «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. 

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