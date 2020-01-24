На Украине заявили о запуске «виртуального реверса» газа из Польши

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи» запустила «виртуальный реверс» газа из Польши.

«Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — сообщил он в Facebook.

Макогон пояснил, что «виртуальный реверс» — процесс обмена газом между операторами ГТС, когда не происходит физической прокачки газа через границу.

«Скажем, если есть заявка на транзит газа из России в Польшу в объёме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объёме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб. м», — написал он.

По словам Макогона, такие действия сократят издержки на прокачку газа.

В декабре 2019 года «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.