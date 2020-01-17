В Киеве заявили о возможном интересе четырёх стран к украинским ПХГ

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут заинтересовать Польшу, Молдавию, Румынию и Венгрию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, у Украины крупнейшие ПХГ в Европе, но используются они менее чем на 50%.

«Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и у Молдавии, Румынии и Венгрии», — написал Макогон в Facebook.

Он также подчеркнул, что развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики страны.

В начале января в «Укртрансгазе» заявили, что в подземных хранилищах находится 18,9 млрд куб. м газа.