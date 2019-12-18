Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа

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Компания «Оператор ГТС Украины» и румынская Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы украинской компании.
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа
  • Reuters

«Соглашение позволяет всем поставщикам беспрепятственно транспортировать голубое топливо по новому маршруту поставок — из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину и далее в Молдову», — говорится в сообщении.

Как указывается, с 1 января в межгосударственной точке «Исакча-1 — Орловка-1» пропускная способность будет доступна по маршруту Украина — Румыния в объёме 17,8 млн кубометров в сутки, а в обратном направлении — 15,8 млн кубометров.

Отмечается, что подписанное ранее соглашение между операторами ГТС Украины и Румынии не разрешало транспортировку газа в обратном направлении и не отвечало европейским правилам взаимодействия, поскольку оно было заблокировано действующим транзитным договором между «Нафтогазом» и «Газпромом».

В начале ноября сообщалось, что «Укртрансгаз» провёл модернизацию газоизмерительной станции в Одесской области, что позволит осуществлять поставки газа из Молдавии и Румынии в случае прекращения его транзита из России.

9 декабря стало известно, что Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории.

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