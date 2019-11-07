Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу «Укртрансгаза».
«Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из России», — заявили в компании.
В сообщении говорится, что готовность станции «Гребеники» проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт.
По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.
Ранее в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере.