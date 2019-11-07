Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии

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«Укртрансгаз» провёл модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники» в Одесской области, что позволит осуществлять поставки газа из Молдавии и Румынии в случае прекращения транзита газа из России.
Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу «Укртрансгаза».

«Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из России», — заявили в компании.

В сообщении говорится, что готовность станции «Гребеники» проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз», подписав соответствующий акт.

По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.

Ранее в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере.

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