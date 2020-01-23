Украинский трезубец удалили из британского пособия по экстремизму

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Полиция Великобритании удалила изображение украинского герба — трезубца — из британского «Руководства по противодействию экстремизму».
Украинский трезубец удалили из британского пособия по экстремизму
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Посольство Украины в Великобритании написало на своей странице в Twitter, что «в ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия».

В британской полиции также сообщили об удалении символа из пособия.

«У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнёрами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями МИД Великобритании, посольства Украины, обновили пособие по знакам и символам и убрали украинский конституциональный трезубец», — рассказали в ведомстве.

В полиции пояснили, что трезубец попал в пособие, так как, «к сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов как части своей идентичности, и это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в документе».

Ранее МИД Украины потребовал убрать трезубец из британского «Руководства по противодействию экстремизму».

Позднее спикер британского парламента заявила, что Великобритания выражает сожаление в связи с включением изображения трезубца в это руководство.

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