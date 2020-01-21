Лондон сожалеет о включении украинского герба в пособие по экстремизму
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«Мы осознаём и сожалеем из-за обиды, нанесённой появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции», — приводит текст заявления посольство Британии в Twitter.
Как отмечается, многие символы, встречающиеся в документе, не представляют интереса в борьбе с терроризмом.
Подчёркивается, что Лондон глубоко уважает официальные символы украинской государственности и остаётся на позициях полной поддержки независимости этой страны.
Ранее МИД Украины потребовал убрать трезубец из британского «Руководства по противодействию экстремизму».