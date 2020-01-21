МИД Украины потребовал убрать трезубец из британского пособия по экстремизму
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офис и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта требуем исключить украинскую государственную символику из пособия», — указали в министерстве.
В ведомстве отметили, что любое связывание государственного герба Украины, которым является трезубец, с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей на Украине и за её пределами.
Ранее посольство Украины в Великобритании сообщило, что Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCTPN) поместило в своё пособие по борьбе с экстремизмом украинский трезубец.