МИД Украины потребовал убрать трезубец из британского пособия по экстремизму

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Министерство иностранных дел Украины потребовало убрать из британского пособия по борьбе с экстремизмом изображение украинского трезубца.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офис и полиции. Исходим из понимания, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта требуем исключить украинскую государственную символику из пособия», — указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что любое связывание государственного герба Украины, которым является трезубец, с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей на Украине и за её пределами.

Ранее посольство Украины в Великобритании сообщило, что Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCTPN) поместило в своё пособие по борьбе с экстремизмом украинский трезубец.

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