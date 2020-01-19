Киев потребовал убрать трезубец из британского пособия по экстремизму
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Соответствующее заявление опубликовано на странице украинской дипмиссии в Twitter.
В сообщении говорится, что «помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно».
В дипмиссии заявили, что «любые объяснения неприемлемы», и потребовали «убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения».
Как сообщает РИА Новости, в NCTPN отказались комментировать это заявление.
«Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, поскольку он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории», — говорится в сообщении старшего национального координатора NCTPN, замглавы Столичной полиции Лондона Дина Хейдона.
При этом в ведомстве отметили, что «документ включает ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию».