Киев потребовал убрать трезубец из британского пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.

Соответствующее заявление опубликовано на странице украинской дипмиссии в Twitter.

В сообщении говорится, что «помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно».

В дипмиссии заявили, что «любые объяснения неприемлемы», и потребовали «убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения».

Как сообщает РИА Новости, в NCTPN отказались комментировать это заявление.

«Мы не можем комментировать и уточнять, какие именно символы включены в документ, поскольку он предназначен для очень конкретной внутренней аудитории», — говорится в сообщении старшего национального координатора NCTPN, замглавы Столичной полиции Лондона Дина Хейдона.

При этом в ведомстве отметили, что «документ включает ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию».