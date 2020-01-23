Гончарук назвал число живущих за чертой бедности украинцев
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«К сожалению, более чем 10 млн человек, украинцев, до сих пор живут за чертой бедности, и пока мы имеем такое бедное население, такое количество людей, которые должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции», — приводит его слова во время Украинского завтрака в Давосе УНН.
По мнению Гончарука, для решения проблем с коррупцией Украине следует системно поднимать уровень жизни населения.
В ноябре Всемирный банк отметил снижение уровня бедности на Украине на 2%, до 14,5% в 2019 году.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева выразил мнение, что украинцы «недоедают» из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении 25 лет.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН назвал среди главных задач украинского лидера Владимира Зеленского прекращение военных действий, реальные результаты в борьбе с коррупцией и победу над бедностью.