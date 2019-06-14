Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

«В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата, та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет», — сказал политик.

Министр добавил, что «соседние страны добились намного больше успехов, чем мы».

Рева признал, что ответственность за ошибки в реформах, которые привели к такой ситуации, в частности несёт и он сам.

«Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растёт тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома», — отметил он.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «системный кризис» экономики на Украине продолжается.

Политик отмечал, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией и СНГ, а также договориться с Москвой по поставкам газа.