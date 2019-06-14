Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
«В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата, та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет», — сказал политик.
Министр добавил, что «соседние страны добились намного больше успехов, чем мы».
Рева признал, что ответственность за ошибки в реформах, которые привели к такой ситуации, в частности несёт и он сам.
«Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растёт тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома», — отметил он.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «системный кризис» экономики на Украине продолжается.
Политик отмечал, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией и СНГ, а также договориться с Москвой по поставкам газа.