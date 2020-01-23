В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о том, что планируемый на Украине «марш на Крым» будет организован 2 мая.
В Совфеде назвали провокацией планы меджлиса устроить «марш на Крым»
  • РИА Новости

«Очередная провокация Чубарова. Он, в принципе, по своей политической сути все годы деятельности был провокатором. В Крыму он нами всегда оценивался как человек крайних взглядов, как человек, который ничего не мог предложить спокойным голосом. Всегда у него были какие-то претензии и требования... Сегодня он в Киеве, сегодня он невъездной в Крым (с учётом его провокационной деятельности)», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что Чубаров — «один из организаторов энергетической и других блокад Крыма».

«Ему надо привлечь внимание ряда международных организаций, которые настроены против России, к своей деятельности. Вот он и придумал «марш на Крым»... Если «марш» и будет, то это будет марш украинских националистов», — заключил он.

Ранее бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым».

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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