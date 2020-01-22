В Госдуме назвали «главный залог» прекращения конфликта в Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, то он закончится «завтра».

«Окончание конфликта в Донбассе зависит лишь от доброй воли Киева. Уверен, что руководство ДНР и ЛНР хочет мира не менее, чем президент Украины, но мир должен быть равноправным с обеих сторон. Мне хочется верить, что президент Украины найдёт слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажёгся зелёный свет, люди устали от конфликта с обеих сторон», — подчеркнул Бальбек.

Он также рассказал, что, по его мнению, является «главным залогом» остановки конфликта на юго-востоке Украины.

«Я полностью поддерживаю путь президента Украины к миру. Я уверен, со мной согласятся миллионы украинцев и россиян. Воля украинского президента и стремление всех остальных следовать этому решению — вот главный залог остановки конфликта на юго-востоке Украины», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что если стороны конфликта в Донбассе захотят завершить его, он закончится «завтра».