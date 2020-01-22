Порошенко намерен прийти на допрос в ГБР 24 января

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что придёт на допрос в Госбюро расследований (ГБР) Украины 24 января для дачи показаний в рамках возбуждённых уголовных дел, в том числе в связи с подписанием Минских соглашений.
Порошенко намерен прийти на допрос в ГБР 24 января
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Об этом он заявил после чествования памяти погибших при беспорядках на «майдане». Трансляция велась в Facebook политика.

Порошенко, в частности, заявил, что не должен был являться на допрос 21 января, так как ему пришла повестка на 24 января, из-за которой он отменил поездку в Давос, где у него были запланированы международные встречи.

«Я получил повестку, я пойду и дам необходимые показания по делу о подписании Минских соглашений. Все дела — моряки, Минские соглашения, национализация Приватбанка, доказательство контрнаступления и освобождения двух третей оккупированного Донбасса, судебная реформа — все дела... исключительно политические», — подчеркнул экс-президент Украины.

Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко вызван на два допроса, 21 и 24 января, в качестве свидетеля.

В декабре 2019 года стало известно, что против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене за подписание Минских соглашений.

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