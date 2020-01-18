ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

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Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля
  • РИА Новости

«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.

Отмечается, что допросы с участием Порошенко пройдут 21 и 24 января.

Также уточняется, что допросы бывшего президента нужны для расследования по ряду уголовных производств.

Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Петра Порошенко, принёс в ГБР повестки в суд, которые намерен вручить следователям ведомства.

В начале декабря юрист Андрей Портнов заявил, что ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.

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