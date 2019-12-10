Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на юриста Андрея Портнова.

Отмечается, что в качестве госизмены рассматривается согласование Порошенко с лидерами «нормандской четвёрки» пункта о проведении выборов в самопровозглашённых ЛНР и ДНР прежде передачи Киеву контроля над российско-украинской границей.

В сентябре сообщалось, что на Украине начали допрашивать освобождённых украинских военнослужащих, нарушивших границу России.

Уточнялось, что допрос проводится в рамках дела о госизмене, возбуждённого против экс-президента Петра Порошенко.

Подробнее — в материале RT.