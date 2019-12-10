Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Отмечается, что в качестве госизмены рассматривается согласование Порошенко с лидерами «нормандской четвёрки» пункта о проведении выборов в самопровозглашённых ЛНР и ДНР прежде передачи Киеву контроля над российско-украинской границей.
В сентябре сообщалось, что на Украине начали допрашивать освобождённых украинских военнослужащих, нарушивших границу России.
Уточнялось, что допрос проводится в рамках дела о госизмене, возбуждённого против экс-президента Петра Порошенко.
Подробнее — в материале RT.