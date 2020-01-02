Адвокат Порошенко принёс повестки в суд следователям ГБР

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Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, принёс в Государственное бюро расследований (ГБР) повестки в суд, которые намерен вручить следователям ведомства.
Адвокат Порошенко принёс повестки в суд следователям ГБР
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Об этом он сказал в эфире украинского Пятого канала.

По его словам, данные повестки связаны с тем, что некоторые из следователей ГБР сливали информацию о расследованиях бюро.

«Необходимо выяснить, кто и каким образом делал сливы информации об уголовных производствах, которые расследуются ГБР, в частности в деле моряков. Суд поручил почему-то мне лично вручить следователям Государственного бюро расследований Гурченко, Роженко, Сергеевой и Осетровой повестки об их вызове в судебное заседание, которое состоится 14 января», — сказал Головань.

В начале декабря юрист Андрей Портнов заявил, что ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.

В октябре директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с НСН заявил, что США защитят Порошенко от уголовных дел, заведённых следователями ГБР.

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